Fiorentina'da sular durulmuyor! Edin Džeko'dan takımı ıslıklayan taraftarına şok tepki

Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi'nde AEK'ya 1-0 mağlup olduğu kabus gecenin ardından, takımın yıldız ismi Edin Džeko'nun tepkisi gündeme oturdu. Džeko, maç sonunda yaptığı açıklamada, takımın kötü performansını kabul ettiğini belirtmesine rağmen, oyun sırasında sürekli gelen ıslıklar nedeniyle kendi taraftarlarını hedef aldı.
Bu sezon işleri yoluna koyamayan Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında AEK'ya 1-0 mağlup oldu. Fiorentina'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarları hedef aldı.
Kötü oyun nedeniyle taraftarların maç oynanırken verdiği tepkiyi eleştiren Dzeko şu ifadeleri kullandı:
"Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil. Kötü mü gidiyoruz? Evet, doğru. Belki de bu formayı hak etmiyoruz? Tamam, belki de öyledir, bu da sorun değil. Ama evimde oynadığımda, her kaybettiğim topun ardından ıslıklanmak yerine, taraftarın bana yardım etmesini isterim.
Eğer bu zor dönemdeysek, birlikte üstesinden gelmeliyiz. Çünkü bu iyi bir şey değil. Bugün buradayım ve belki yarın burada olmayacağım, ama bu adamlar biraz daha yardımı hak ediyor. Maçın sonunda bizi yuhalayabilirsiniz, sorun değil. Ancak maç sırasında taraftarlarımızdan daha fazla desteğe ihtiyacımız var.
Bu durumdan tek başımıza çıkmamız zor. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, özellikle de iç sahada. Özellikle de bu stadyumda, ki bu biraz garip. Biliyorum, iyi oynamıyoruz, çok fazla maç kaybediyoruz, hepsi doğru ama maç sırasında daha fazla desteğe ihtiyacımız var ancak yuhalanıyoruz.