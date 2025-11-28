Fiorentina'da sular durulmuyor! Edin Džeko'dan takımı ıslıklayan taraftarına şok tepki

Eğer bu zor dönemdeysek, birlikte üstesinden gelmeliyiz. Çünkü bu iyi bir şey değil. Bugün buradayım ve belki yarın burada olmayacağım, ama bu adamlar biraz daha yardımı hak ediyor. Maçın sonunda bizi yuhalayabilirsiniz, sorun değil. Ancak maç sırasında taraftarlarımızdan daha fazla desteğe ihtiyacımız var.



