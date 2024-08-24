Fırtına 10 numarasına kavuştu

Muhammed Cham, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama sonuç olarak buradayım. Kesinlikle uzun sürdü. Ben de Almanya’da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi umut ediyordum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın benden neler istediği. Hangi pozisyon olur ise olsun önemli olan kendinizi verebilmeniz" dedi