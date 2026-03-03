Flamengo’dan herkesi şaşırtan karar: 8-0’lık galibiyet sonrasında Filipe Luis ile yollar ayrıldı

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da flaş bir gelişme yaşandı. 2 yılda 7 kupa kazanan teknik direktör Filipe Luis ile yollar ayrıldı. Nedeni ise herkesi şaşırttı.
Flamengo’nun başarılı hocası Filipe Luis ile yollar ayrıldı.
2024 yılından bu yana toplamda 7 kupa kazanan Luis, son olarak Brezilya Kupası’nda da Madureira’yı 8-0 mağlup etmişti.
Luis ile yolların ayrılmasına gerekçe olarak ise Sudamericana'da Arjantin ekibi Lanus karşısında alınan yenilgi ve Brezilya Süper Kupası'nın Corinthians'a kaybedilmesi gösterildi.
Filipe Luis'in, Flamengo'da kazandığı kupalar: Libertadores Kupası, Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Derby of the Americas, Challenger Cup, Campeao Carioca