Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Flamengo’dan herkesi şaşırtan karar: 8-0’lık galibiyet sonrasında Filipe Luis ile yollar ayrıldı

Flamengo’dan herkesi şaşırtan karar: 8-0’lık galibiyet sonrasında Filipe Luis ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi
11:033/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da flaş bir gelişme yaşandı. 2 yılda 7 kupa kazanan teknik direktör Filipe Luis ile yollar ayrıldı. Nedeni ise herkesi şaşırttı.

Flamengo’nun başarılı hocası Filipe Luis ile yollar ayrıldı.

2024 yılından bu yana toplamda 7 kupa kazanan Luis, son olarak Brezilya Kupası’nda da Madureira’yı 8-0 mağlup etmişti.

Luis ile yolların ayrılmasına gerekçe olarak ise Sudamericana'da Arjantin ekibi Lanus karşısında alınan yenilgi ve Brezilya Süper Kupası'nın Corinthians'a kaybedilmesi gösterildi.

Filipe Luis'in, Flamengo'da kazandığı kupalar: Libertadores Kupası, Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası, Derby of the Americas, Challenger Cup, Campeao Carioca

#flamengo
#filipe luis
#teknik direktör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'yi Kıl Payı Kaçırana Müjde: 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Formülü Çıktı