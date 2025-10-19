Futbol hayali cinayetle bitti: Genç futbolcu insan kaçakçılarının kurbanı oldu

Senegal'den gelen yürek parçalayan bir trajedi, futbol camiasını şoke etti. 20 yaşındaki bir futbolc, kendisini Fas'a götürüp profesyonel denemelere sokacağını vaat eden bir gruba inanarak yola çıktı, ancak insan kaçakçılarının tuzağına düştü.

1 /5 Senegalli futbolcu Cheikh Toure, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.



2 /5 Toure, kendisini Fas'a götüreceğini ve denemelere çıkacağını söyleyen bir ekibin, profesyonel bir takıma katılma vaadine inandı ve söz konusu gruba katıldı. Ancak insan kaçakçılığı yapan bir grubun eline düşen Toure, Gana'ya götürüldü.



3 /5 FİDYE TALEBİ

Toure'yi kaçıran grup, Senegalli futbolcunun ailesinden fidye istedi ancak aile bu talebi yerine getiremedi.



4 /5 HAYATINI KAYBETTİ

Toure, fidye talebi yerine getirilmeyen insan kaçakçılığı grubunun elinde hayatını kaybetti.

