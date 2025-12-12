Futbolu sarsan bahis soruşturmasında son dakika! Başsavcılık o iki ünlü Galatasaraylı hakkında çıkan iddiaları yanıtladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklanan bir futbolcunun cep telefonundaki yazışmalar sonrası, Galatasaray'ın iki kilit ismi hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Başsavcılıktan konuya dair açıklama geldi.

3 /4 NE OLMUŞTU?

Bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın cep telefonundaki yazışmalar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

