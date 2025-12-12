Yeni Şafak
Futbolu sarsan bahis soruşturmasında son dakika! Başsavcılık o iki ünlü Galatasaraylı hakkında çıkan iddiaları yanıtladı

09:0612/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklanan bir futbolcunun cep telefonundaki yazışmalar sonrası, Galatasaray'ın iki kilit ismi hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Başsavcılıktan konuya dair açıklama geldi.

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti. Başsavcılık ise bu iddiaları yalanladı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.


NE OLMUŞTU?


Bahis operasyonu kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın cep telefonundaki yazışmalar sonrası Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.


20 KİŞİ TUTUKLANDI


Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçtiğimiz günlerde 39 şüpheli gözaltına alınmış ve aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin de olduğu 20 kişi tutuklanmıştı.


