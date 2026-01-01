Futbolun "Peri Masalları" gerçek oldu! İşte Avrupa’da 2025’e damga vuran tarihi başarılar…

Crystal Palace 119 yıllık tarihinde ilk kupalarını kazandı

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden olan ve kurulduğu 10 Eylül 1905 yılından bu yana tarihinde üst seviyede kupa sevinci yaşayamayan Crsytal Palace, bu yıl iki kupa birden müzesine götürdü.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'i 1-0 yenen Crystal Palace, kulüp tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Ayrıca tarihinde ilk kez İngiltere Süper Kupa maçına çıkan Crystal Palace, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.



