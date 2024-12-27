Gakpo ve Salah ikilisi şov yaptı: Liverpool evinde 3 golle kazandı | ÖZET

İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde Leicester City’i konuk etti. Maç ev sahibi Liverpool’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gakpo 1 gol ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Mohamed Salah maçta son sözü söyleyen golü kaydetti. Liverpool - Leicester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Premier Lig 18. haftasında Liverpool ve Leicester City karşı karşıya geldi.



2 /7 Leicester City 6. dakikada Jordan Ayew’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta kalesinde 3 gol gördü ve 3-1’lik skorla mağlup oldu.

3 /7 Liverpool’un golleri 45’ Cody Gakpo, 49’ Curtis Jones ve 82’ Mohamed Salah’dan geldi.



4 /7 Cody Gakpo 1 gol 1 asist ile maça damga vurdu.



5 /7 Alexis Mac Allister ise 2 asist kaydetti.



6 /7 Liverpool bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.

