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Gakpo ve Salah ikilisi şov yaptı: Liverpool evinde 3 golle kazandı | ÖZET

Gakpo ve Salah ikilisi şov yaptı: Liverpool evinde 3 golle kazandı | ÖZET

09:5727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde Leicester City’i konuk etti. Maç ev sahibi Liverpool’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Gakpo 1 gol ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Mohamed Salah maçta son sözü söyleyen golü kaydetti. Liverpool - Leicester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Premier Lig 18. haftasında Liverpool ve Leicester City karşı karşıya geldi.


Leicester City 6. dakikada Jordan Ayew’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta kalesinde 3 gol gördü ve 3-1’lik skorla mağlup oldu. 

Liverpool’un golleri 45’ Cody Gakpo, 49’ Curtis Jones ve 82’ Mohamed Salah’dan geldi.


Cody Gakpo 1 gol 1 asist ile maça damga vurdu.


Alexis Mac Allister ise 2 asist kaydetti.


Liverpool bu sonuçla puanını 42’ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.


LİVERPOOL - LEİCESTER CİTY MAÇ ÖZETİ


Liverpool - Leicester City maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Gakpo
#Salah
#Liverpool

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