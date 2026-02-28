Trendyol Süper Lig 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un bu maça rotasyonlu çıkması bekleniyor. Galatasaray - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /23 Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

2 /23 RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

3 /23 Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

4 /23 Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı.

5 /23 Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

6 /23 Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu.

7 /23 İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

8 /23 LİGDE SON 30 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

9 /23 ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, yarınki müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.

10 /23 FİKSTÜRÜ DAHA DA ZORLAŞACAK

Yoğun bir maç temposundan geçen Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. 2026 yılında 14 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, ortalama 3,5 günde bir karşılaşmada ter döktü. Yoğun süreçte Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini koruyan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.



11 /23 Sakatlıkları bulunan futbolcuların iyileşmesi, yapılan transferler ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden oyuncularının dönmesiyle geniş ve derinlikli bir kadroya ulaşan "Cimbom" zorlu periyottan mutlu çıkmayı başardı. Sıkışık fikstürü devam eden Galatasaray, Alanyaspor mücadelesiyle sezonun en kritik dönemecine girecek.

12 /23 Galatasaray, mart ayının sonlarında verilecek milli takım arasına kadar 6 resmi maça çıkacak. Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Okan Buruk'un öğrencileri, 3 Mart Salı günü aynı takımla deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.

13 /23 Ligin 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 10 veya 11 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool ya da Tottenham takımlarından birini ağırlayacak. Ardından ligin 26. haftasında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Başakşehir'i konuk edecek "Cimbom" 17 veya 18 Mart'ta "Devler Ligi"nde çeyrek finalist olabilmek için rövanş maçında boy gösterecek.

14 /23 Galatasaray'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım'a daha fazla çalışma şansı vermek için 17-18-19 Mart'a çekilen 27. hafta maçı (Deplasmanda Göztepe ile) ise ertelenecek.

15 /23 Sarı-kırmızılılar, 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'na kadarki 20 günlük süreçte 6 resmi müsabakaya çıkıp, ortalama 3,3 günde bir maç yapacak.

16 /23 ARALARINDAKİ 20. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 28 Şubat Cumartesi günü 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 13, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.



17 /23 Geride kalan 19 maçta sarı-kırmızılı takımın 43 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

18 /23 GALATASARAY, LİGDEKİ SON 6 KARŞILAŞMADAN GALİP AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, 2 kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

19 /23 İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Seyrantepe'deki 9 maçın 6'sını ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.





20 /23 İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 22 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.



21 /23 EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.





22 /23 Alanyaspor ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

