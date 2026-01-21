UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Atletico Madrid ile bu akşam saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Atletico Madrid canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasına 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Organizasyona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.
Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi. Öte yandan Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Öte yandan Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Jakobs ve Sanchez, sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak. Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Süper Lig'de Hesap. com Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Kupası'nda mücadele etti.
27 yaşındaki santrfor, bu süreçte Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"nde attığı 8 golün 6'sını kaydetti.
Teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 3-2 yenildi. Sonrasında Eintracht Frankfurt'u iç sahada 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, üçüncü haftada da Arsenal'e deplasmanda 4-0 yenildi.
Devler Ligi'ndeki son üç karşılaşmasından ise galibiyetle ayrılan Atletico Madrid, sırasıyla konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yı 3-1, sahasında Inter'i 2-1 ve deplasmanda Hollanda ekibi PSV'yi 3-2 yendi. İspanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası öncesinde 12 puanla 8. sırada yer alıyor.
Rams Park'ta oynanacak bu zorlu karşılaşmanın ilk düdüğü saat 20.45'te çalacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.
