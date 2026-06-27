Galatasaray Dünya Kupası'nda beğenmedi! Transferinden vazgeçti

Galatasaray, yakından takip ettiği milli futbolcuda transfer planlarını rafa kaldırdı. 2026 Dünya Kupası’ndaki performansını yeterli bulmayan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun piyasa değerindeki düşüş ve beklentilerin altında kalan grafiği sonrası geri adım attı.
Galatasaray’ın hücum hattını güçlendirmek adına uzun süredir radarında tuttuğu Deniz Gül için transfer süreci durma noktasına geldi.
2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın oyuncunun kariyerine ciddi bir ivme kazandırması bekleniyordu; ancak hem oyuncunun sahaya yansıttığı performans hem de oluşan piyasa koşulları, beklenen yüksek tekliflerin gelmemesine neden oldu.
A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılı yetkililer, turnuva sürecini yakından takip ettikleri genç golcünün mevcut form durumunun transfer için yeterli olmadığı kanaatine vardı.
Hammarby'den 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle FC Porto'ya transfer olan Deniz Gül, geçen sezonun sonunda dikkat çekici bir yükseliş grafiği çizmişti.
Transfermarkt verilerine göre, aralık ayında 6 milyon euro ile kariyer zirvesini gören genç oyuncunun piyasa değeri, son güncellemeyle birlikte 5 milyon euroya geriledi.
Bu düşüş, Porto yönetiminin oyuncu için beklediği yüksek gelir beklentisini de olumsuz etkiledi.