Galatasaray - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bugün saat 18.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs bugünkü derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

1 /24 Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray ile Süper Lig ikincisi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa için müzelerine götürmek için mücadele edecek.



2 /24 Geçen sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'da oynama hakkı elde etti. Galatasaray, bu sezon yenilenen formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.



3 /24 Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ise yarı finalde geçen sezon lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.



4 /24 GALATASARAY'DA KİMLER EKSİK?

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, yarınki derbide forma giyemeyecek.





5 /24 Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.



6 /24 FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.



7 /24 Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.



8 /24 Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.



9 /24 GUENDOUZİ OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.



10 /24 İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.



11 /24 GALATASARAY 7 KEZ KAZANDI

Galatasaray, 2006'dan bu yan "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı.





12 /24 Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.



13 /24 Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.



14 /24 Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.



15 /24 FENERBAHÇE 3 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ise Süper Kupa'da 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.



16 /24 Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.



17 /24 Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.



18 /24 Sarı lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise 6 kez kazanma başarısı gösterdi.



19 /24 DERBİDE 405. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayla 19. Süper Kupa sahibini bulacak.



20 /24 Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.



21 /24 Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.



22 /24 Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.



23 /24 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.





