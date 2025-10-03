Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım

Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş maçını iple çeken futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorgulamaya devam ediyor. Lig'de lider durumda olan Galatasaray iç saha avantajıyla ezeli rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi planlarken, siyah-beyazlı ekip ise lidere dur demek için deplasmanda üç puan arayacak. GS-BJK derbi maçı öncesinde ise iki takım son antrenmanlarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Galatasaray Beşiktaş derbisinn muhtemel 11'leri ve maçın yayın bilgileri ile son gelişmeleri aktarıyoruz.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.00'da başlayacak ve maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
GALATASARAY'DA DERBİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇA HAZIR
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. İdmanda ısınma bölümünde yer alan Abraham'ın durumu maç saatinde netleşecek.
BEŞİKTAŞ, GALATASARAY İLE ARASINDAKİ PUAN FARKINI ERİTMEK İSTİYOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçını kazanırken hedef 3'te 3 yapmak ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.
RAFA SİLVA KOZU
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olacak. Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor. İkas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapmıştı.
13 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE
Beşiktaş'ta 13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.
Siyah-beyazlılarda David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.
MUHTEMEL 11
Sergen Yalçın, Abraham7dan gelecek habere göre ilk 11'ine karar verecek. Abraham oynarsa Jota yedek soyunacak. Muhtemel 11 şöyle:
Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota (Abraham), Al Bilal
DERBİDE HAVA 17 DERECE OLACAK
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.
GALATASARAY 8'DE 8 İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Süper Lig'de ilk 7 maçını da kazanan Galatasaray, yarınki Beşiktaş derbisinde de 3 puan alıp kayıpsız şekilde milli araya girme hedefinde.
Galatasaray kazanmaya, taraftarını coşturmaya devam ediyor. Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz Liverpool takımını devirerek büyük sükse yaptı. Avrupa'da kara bulutları üzerinden dağıtan Galatasaray'da şimdiki tek hedef ligde 8'de 8 yapmak.
YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM
Galatasaray'da Liverpool maçı sonrası başkan Dursun Özbek, futbolculara galibiyet primi açıklarken, hemen akabinde Beşiktaş derbisi için de özel prim belirledi. Sarı-kırmızılı futbolcuların motivasyonunu en üst düzeye çekmek isteyen yönetimde bu sezon da takımdan rekor bekliyor.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Liverpool maçı sonrası hafif ağrı hissedip ilk idmana çıkmayan Victor Osimhen ise oynayabilecek durumda. Osimhen'in dinlendirmek veya oynatmak teknik heyetin inisiyatifinde. Galatasaray'da savunmanın sigortası Davinson Sanchez ise kart sınırında bulunuyor. Daha önce ligde 3 sarı kart gören Kolombiyalı futbolcu, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
ZİRVEDE ICARDI VAR
Galatasaray'da geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardı, Süper Lig'de attığı 5 golle takımın en golcü futbolcusu durumunda. Arjantinli yıldız futbolcunun, daha önce oynadığı Beşiktaş derbilerinde 5 golü bulunuyor.
Beşiktaş derbisi İcardi için özel maç olacak. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yarınki müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
GALATASARAY'DA 7 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.
BURUK'LA KAZANIYOR
Galatasaray, ev sahibi olup Okan Buruk ile çıktığı hiçbir Beşiktaş derbisini şu ana kadar kaybetti. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar Rams Park'ta oynanan 3 maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’i şöyle:
Uğurcan- Singo - Sanchez - Abdulkerim - Jakobs- Lemına - Torreira- Sane - Yunus - Barış- Osimhen (İcardi)