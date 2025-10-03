Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi için geri sayım

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY İLE ARASINDAKİ PUAN FARKINI ERİTMEK İSTİYOR





Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçını kazanırken hedef 3'te 3 yapmak ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek.





Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.