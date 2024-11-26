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Galatasaray ile adı anılan Moussa Dembele’den transfer yanıtı

Galatasaray ile adı anılan Moussa Dembele’den transfer yanıtı

15:4926/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da Mauro Icardi’nin uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle alternatif golcü arayışları sürüyor. Moussa Dembele ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu. Fransız golcüden transfer yanıtı ise gecikmedi.

Mauro Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle yeni bir santrfor arayışına giren ve transferde rotasını Moussa Dembele'ye kıran Galatasaray'a, Fransız golcüden cevap geldi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele ile ilgileniyor.



Ancak geçen yıl transfer olduğu Suudi kulübü ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dembele'nin takımında mutlu olduğu belirtildi.



"Moussa Dembele Galatasaray'a 'hayır' dedi" başılığıyla verilen haberde, Fransız santrforun kış transfer döneminde kulüp değiştirmeye niyetli olmadığı vurgulandı.



Galatasaray'ın bu transfer için sezonunu bekleyeceği kaydedildi.



28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



#Galatasaray
#Moussa Dembele
#Al-Ettifaq

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