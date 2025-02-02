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Galatasaray resmen duyurdu! Yıldız isim transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi

Galatasaray resmen duyurdu! Yıldız isim transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi

17:362/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle, 1 isim de transfer olma ihtimali nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta müsabakalarıyla devam ederken lider Galatasaray, Gaziantep'te sahne alacak.

Sarı-kırmızılıların bu kritik maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 ismin Gaziantep'e götürülmediği duyuruldu.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:


Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır.

Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır.

Galatasaray'ın kamp kadrosu

#Galatasaray
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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