Galatasaray resmen duyurdu! Yıldız isim transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:





Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır.