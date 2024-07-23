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Spor

Galatasaray sağ bek için hedefi büyüttü: Premier Lig’in gözdesini istiyor

11:27 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:27 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray Sacha Boey’dan sonra dikiş tutmayan sağ bek pozisyonuna köklü çözüm arıyor. Birçok yıldız futbolcuyu transfer listesine alan sarı-kırmızılılar Premier Lig’in gözde ve deneyimli ismi için harekete geçti. Cimbom oyuncunun transferi için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

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Galatasaray, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi.

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Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alıyor.


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Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.


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TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.


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Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi.


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Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.


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Tottenham’da kariyerinin zirvesini yaşayan tecrübeli isim 2019 yılında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer olmuştu.


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33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

#Galatasaray
#Keiran Trippier
#Premier Lig
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