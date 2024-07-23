Galatasaray sağ bek için hedefi büyüttü: Premier Lig’in gözdesini istiyor

Galatasaray Sacha Boey’dan sonra dikiş tutmayan sağ bek pozisyonuna köklü çözüm arıyor. Birçok yıldız futbolcuyu transfer listesine alan sarı-kırmızılılar Premier Lig’in gözde ve deneyimli ismi için harekete geçti. Cimbom oyuncunun transferi için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, Guela Doue transferini rafa kaldırmasının ardından sağ bek için alternatif isimlere yöneldi.
Sarı-kırmızılılarda Doue'nin ardından listenin ilk sırasında daha önce de gündeme gelen Elias Jelert yer alıyor.
Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.
TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi.
Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.
Tottenham’da kariyerinin zirvesini yaşayan tecrübeli isim 2019 yılında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Atletico Madrid’e transfer olmuştu.
33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.