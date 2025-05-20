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Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesi için eski oyuncusunu alacak

Galatasaray Şampiyonlar Ligi listesi için eski oyuncusunu alacak

19:3720/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA kuralları gereği altyapıdan ve Türkiye'den yetişmiş olan futbolcuları listeye eklemek zorunda. Bu oyuncular eklenemediği sürece listedeki futbolcu sayısı sınırlı kalıyor.</p>
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA kuralları gereği altyapıdan ve Türkiye'den yetişmiş olan futbolcuları listeye eklemek zorunda. Bu oyuncular eklenemediği sürece listedeki futbolcu sayısı sınırlı kalıyor.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere uzanan Galatasaray, yeni sezonun planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sarı Kırmızılılar birçok yıldız isimle görüşürken sürpriz bir ismin yeniden Galatasaray forması giymesi gündeme geldi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro genişliğinin daralmaması için UEFA'nın istekleri doğrultusunda altyapıdan yetişmiş ve Türkiye'den yetişmiş futbolcular konusunda ciddi bir hazırlık yaptı.

Buruk'un listesindeki ilk isimlerden biri Ozan Kabak. Galatasaray altyapısından yetişen oyuncunun yaz transfer döneminde sarı kırmızılılara geri dönmesi bekleniyor.

Hoffenheim'de yaşadığı ciddi sakatlığın ardından geri dönüş hazırlığında olan oyuncunun Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı aktarılırken Alman kulübünün de oyuncuya sözleşme önermediği belirtildi.

Milli Takım havuzunun da önemli parçalarından biri olan 25 yaşındaki defans oyuncusu, Ay-Yıldızlı formayı 26 kez giydi ve iki gol attı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Ozan Kabak, 2018/19 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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