Galatasaray sol bekini buldu: Jakobs için sıkı pazarlık

Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco'dan İsmail Jakobs'u ilk sırasına aldı. Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Young Boys'u geçmeleri halinde Fransız ekibiyle pazarlıkları tamamlayacak.
Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek için Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasının sonucunu bekliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalması halinde transfer yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Monaco'nun sol beki İsmail Jakobs ile ilgileniyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da talip olduğu Jakobs, Devler Ligi faktörüyle ikna edildi.
Galatasaray, Monaco ile pazarlıklara devam ediyor.
Fransız ekibi Senegalli futbolcu için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılılar ise satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifiyle Monaco'yu ikna etmeyi planlıyor.
Galatasaray, Jacobs için 1 milyon euroluk kiralama bedelini gözden çıkarttı.
Monaco, bu sezon Ligue 1'de iki resmi maça çıkarken İsmail Jakobs, ilk 11'de çıktığı bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
20 milyon euroluk Caio Henrique'yi yedek kulübesinde oturtan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarafından Olimpik Lyon maçında canlı olarak izlendi.
1.84 boyundaki futbolcu; sol bek dışında orta saha sol, sol kanat, sağ kanat ve sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Köln altyapısından yetişen ve Alman ekibinin tüm yaş gruplarında forma giyen Jakobs, 2021 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.