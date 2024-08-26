Spor

Galatasaray sol bekini buldu: Jakobs için sıkı pazarlık

Umut Yılmaz
09:06 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:37 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Monaco'dan İsmail Jakobs'u ilk sırasına aldı. Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Young Boys'u geçmeleri halinde Fransız ekibiyle pazarlıkları tamamlayacak.

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Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek için Young Boys ile oynanacak rövanş karşılaşmasının sonucunu bekliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalması halinde transfer yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, Monaco'nun sol beki İsmail Jakobs ile ilgileniyor.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da talip olduğu Jakobs, Devler Ligi faktörüyle ikna edildi. 

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Galatasaray, Monaco ile pazarlıklara devam ediyor.

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Fransız ekibi Senegalli futbolcu için 8 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılılar ise satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifiyle Monaco'yu ikna etmeyi planlıyor.



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Galatasaray, Jacobs için 1 milyon euroluk kiralama bedelini gözden çıkarttı.

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Monaco, bu sezon Ligue 1'de iki resmi maça çıkarken İsmail Jakobs, ilk 11'de çıktığı bu karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. 

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20 milyon euroluk Caio Henrique'yi yedek kulübesinde oturtan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarafından Olimpik Lyon maçında canlı olarak izlendi. 

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1.84 boyundaki futbolcu; sol bek dışında orta saha sol, sol kanat, sağ kanat ve sağ bek olarak görev yapabiliyor.

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Köln altyapısından yetişen ve Alman ekibinin tüm yaş gruplarında forma giyen Jakobs, 2021 yılında 6.5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

#Galatasaray
#İsmail Jakobs
#Monaco
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