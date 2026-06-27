Galatasaray taraftarını uykusuz bırakacak iddia: Liverpool efsanesi geliyor! Maaşı 10 milyon euro olacak

Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak ve Avrupa sahnesinde dev başarılara imza atmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen dünyaca ünlü Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için gizli bir operasyon yürütüyor.
Galatasaray, Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, Como'nun transferini istediği Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Van Dijk için hamle yapacak.
VAN DIJK BÜTÇESİ
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Van Dijk için bütçesi de ortaya çıktı.
Kulübü Liverpool ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı savunma oyuncusunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon euro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor.
LİVERPOOL PERFORMANSI
Liverpool'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan Virgil van Dijk, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.