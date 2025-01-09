Galatasaray’ın uzun zamandır transfer etmek istediği Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu kapsamda İlkay transferi için planı belli oldu. Peki, İlkay Gündoğan devre arasında Galatasaray’a gelecek mi? İşte detaylar.
Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı planlıyor.
ESPN'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan Manchester City'e dönüş kararını vermeden önce temsilcileriyle yaz aylarında temasa geçmişti.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVRE ARASINDA GALATASARAY’A GELECEK Mİ?
Galatasaray yönetimi, Pep Guardiola'nın kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam eden 34 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında değil de yaz transfer döneminde kadroya katmanın peşinde.
Özellikle City'nin orta sahasını yeni oyuncularla güçlendirmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.
Ayrıca haberin detayında; İlkay Gündoğan ile Inter'in de ilgilendiği vurgulandı.
Tecrübeli orta sahanın gelecek yıl da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve futbolu bırakmadan önce Suudi Arabistan'a transfer olabileceği belirtildi.
82 kez Alman Milli Takım formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu bu sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
İlkay, Manchester City dışında Barcelona, Borussia Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.