Galatasaray üçüncü transferini yapıyor: İmza an meselesi

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, Can Armando Güner transferini de öne çekti. Genç oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray, yaz transfer dönemi için daha önce anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde süreci hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcunun bu kış transfer döneminde kadroya katılması için Mönchengladbach ile son aşamaya geldi.
HT Spor’un haberine göre Galatasaray, Can Armando Güner’i 300 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu karşılığında renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Alman ekibi Mönchengladbach, transferde sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etti ancak taraflar bu maddenin anlaşmada yer almaması konusunda uzlaşmaya vardı.
Genç oyuncunun perşembe günü İstanbul’a gelmesi beklenirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması öngörülüyor.
Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyen Can Armando Güner, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç oyuncu Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip.