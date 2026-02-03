Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray üçüncü transferini yapıyor: İmza an meselesi

Galatasaray üçüncü transferini yapıyor: İmza an meselesi

18:433/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, Can Armando Güner transferini de öne çekti. Genç oyuncunun perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, yaz transfer dönemi için daha önce anlaşmaya vardığı Can Armando Güner transferinde süreci hızlandırdı.

Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki futbolcunun bu kış transfer döneminde kadroya katılması için Mönchengladbach ile son aşamaya geldi.

HT Spor’un haberine göre Galatasaray, Can Armando Güner’i 300 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro başarı bonusu karşılığında renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Alman ekibi Mönchengladbach, transferde sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etti ancak taraflar bu maddenin anlaşmada yer almaması konusunda uzlaşmaya vardı.

Genç oyuncunun perşembe günü İstanbul’a gelmesi beklenirken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyen Can Armando Güner, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


Genç oyuncu Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip.

#Galatasaray
#Can Armando Güner
#Borussia Mönchengladbach
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem ortak sınav örnek konu-soru dağılım tabloları yayımlandı