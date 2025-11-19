Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’tan flaş Rafa Silva kararı

Beşiktaş'ta fırtına gibi esen Rafa Silva krizi, son haftalarda siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Antrenmanlara katılmayan ve ayrılık sinyali veren Portekizli yıldızın adı, geçmişte olduğu gibi bir kez daha Galatasaray'la anılmaya başlandı ancak sarı-kırmızılılar bu iddialara net bir set çekti.



