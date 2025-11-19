Yeni Şafak
Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk’tan flaş Rafa Silva kararı

Ezeli rakip Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmamasıyla gündem olan ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızla ilgili geçmişte ortaya atılan transfer iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak Galatasaray Yönetimi ve Teknik Direktör Okan Buruk'un, adı Sarı-Kırmızılı kulüple anılan o isim hakkındaki tutumu çok net.

Beşiktaş'ta fırtına gibi esen Rafa Silva krizi, son haftalarda siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. Antrenmanlara katılmayan ve ayrılık sinyali veren Portekizli yıldızın adı, geçmişte olduğu gibi bir kez daha Galatasaray'la anılmaya başlandı ancak sarı-kırmızılılar bu iddialara net bir set çekti.


Daha önce Mayıs ayında çıkan transfer söylentilerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Galatasaray ancak formasını alır" restini çekerek rakibin yolunu tıkamıştı.


O dönem Okan Buruk'un da övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki hücumcunun, Beşiktaş'taki mutsuzluğu derinleştikçe Galatasaray cephesi yeniden gündeme geldi. Hatta son günlerde gazeteci Serhat Ulueren'in "Rafa, Galatasaray'a haber yolladı; gönlü orada" iddiası ortalığı karıştırdı.


Ancak Sözcü'nün haberine göre Galatasaray yönetimi, Rafa Silva'ya kapıyı tamamen kapattı. Sarı-kırmızılı idareciler, "Beşiktaş'taki sorunları ortada bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez" görüşünde birleşti.


Teknik Direktör Okan Buruk'un da transferi veto ettiği, kulübün "gelecek satış değeri yüksek isimlere odaklanmak" istediği belirtiliyor. Zira Rafa'nın yaşadığı disiplin sorunları ve antrenman boykotu, risk olarak görülüyor. Kulüp kaynakları, herhangi bir hamle yapmayacaklarını netleştirdi ve bu da iddiaları suya düşürdü.


#Galatasaray
#Okan Buruk
#Rafa Silva
