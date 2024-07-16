Galatasaray'a 21'lik sağ bek: 10 milyon euro gözden çıktı!

Transferde sessizliğini bozmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sağ bek transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferde mutlu sona yakın olduğu yazıldı. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde sessizliğini bozmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sağ bek mevkisinde tek alternatif olarak Kaan Ayhan'ın yer alması yönetimi harekete geçirdi.
Danimarka basınından Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray sağ bekini buldu.
Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert için görüşmelere başladı.
Galatasaray, Danimarkalı genç oyuncu için kulübüne bonuslar dahil 10 milyon euro teklif etti.
Basında geçen bu iddiaların üzerine Kopenhag kulübü açıklamalarda bulundu.
Yapılan duyuruda, "Futbolcu Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir."
"Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
21 yaşındaki genç futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro. Kopenhag ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
Jelert geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.