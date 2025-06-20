Galatasaray’a bir kötü haber daha: Yıldız futbolcu takımda kalıyor!

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde geri almayı hedeflediği eski yıldızından beklenmedik bir hamle geldi.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi hedeflerinden birisi olduğu iddia edilen Sacha Boey için Bayern Münih'ten flaş karar geldi.
Kicker'ın duyurduğu habere göre; Bayern Münih, bu yaz Joao Palhinha ve Kim Min-Jae'den çıkarak bonservis elde etmek istiyor.
Alman devi, teklifler aldığı Sacha Boey'i ise kadroda tutarak gelecek sezon değerlendirmeyi hedefliyor.
Bayern Münih ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, Vincent Kompany yönetiminde daha çok şans bulacağına inanıyor.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklardan dolayı birçok maçı kaçıran Boey, 18 resmi maçta 1 gol ve 4 asist yaptı.