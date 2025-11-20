Yeni Şafak
Galatasaray'a dev rakip: Real Madrid'in o yıldızına 60 + 20 milyon euroluk resmi teklif yapıldı!

Adı son dönemde Galatasaray'la ciddi şekilde anılan Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo hakkında, sarı-kırmızılı camiayı üzecek bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Arsenal, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçti. Arsenal'in bu transfer için Real Madrid'e tam 60 milyon Euro bonservis ve 20 milyon Euro bonus olmak üzere, toplam 80 milyon Euro'yu bulan cazip bir teklif sunacağı belirtildi.

Real Madrid'den ayrılması beklenen ve ismi son zamanlarda Galatasaray ile anılan Rodrygo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arsenal, devre arası transfer döneminde Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.


Öte yandan İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'de 60 + 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği belirtildi. Bu miktarın, Real Madrid’in değerlendirebileceği cazip bir teklif olduğu aktarıldı.


Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin arkasında fazla forma şansı bulamayan kanat oyuncusunun, Dünya Kupası'na gidebilmek için ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.


2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere 16 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, yalnızca 452 dakika sahada kalabildi ve 3 asistlik katkı sağladı.


