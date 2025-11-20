Galatasaray'a dev rakip: Real Madrid'in o yıldızına 60 + 20 milyon euroluk resmi teklif yapıldı!

Adı son dönemde Galatasaray'la ciddi şekilde anılan Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo hakkında, sarı-kırmızılı camiayı üzecek bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Arsenal, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için harekete geçti. Arsenal'in bu transfer için Real Madrid'e tam 60 milyon Euro bonservis ve 20 milyon Euro bonus olmak üzere, toplam 80 milyon Euro'yu bulan cazip bir teklif sunacağı belirtildi.

