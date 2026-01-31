Galatasaray'a Leroy Sane şoku: Yıldız isimden kötü haber

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynanan Manchester City karşılaşmasında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağlık durumunu açıkladı. Alman yıldızın kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan Leroy Sane açıklaması şu şekilde;
"Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané’nin tedavisine başlanmıştır."
LEROY SANE KAÇ HAFTA YOK?
Ayak bileğinden sakatlanan Alman yıldız Leroy Sane'nin en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.