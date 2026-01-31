Yeni Şafak
Galatasaray'a Leroy Sane şoku: Yıldız isimden kötü haber

Galatasaray'a Leroy Sane şoku: Yıldız isimden kötü haber

31/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynanan Manchester City karşılaşmasında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağlık durumunu açıkladı. Alman yıldızın kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan Leroy Sane'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan Leroy Sane açıklaması şu şekilde;

"Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané’nin tedavisine başlanmıştır."

LEROY SANE KAÇ HAFTA YOK?

Ayak bileğinden sakatlanan Alman yıldız Leroy Sane'nin en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

