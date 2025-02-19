Galatasaray’a müjdeli haber: AZ Alkmaar’da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında evinde AZ Alkmaar’ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 4-1’in rövanşında 4 farklı skorla galip gelmeye çalışacak. Yarın oynanacak maç öncesi Galatasaray’a müjdeli haber geldi. Detaylar haberimizde.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında evinde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.
AZ ALKMAAR’DA YILDIZ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
AZ Alkmaar'ın kaptanı Jordy Clasie, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Galatasaray ile oynanacak maç için Türkiye'ye giden kafilede yer almadı. Hollanda'nın Telegraaf gazetesinin haberine göre, Clasie sakatlığından dolayı İstanbul'a götürülmedi.
İlk maçta AZ Alkmaar, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederken, bu karşılaşmada Clasie takımının üçüncü golünü kaydetmişti.