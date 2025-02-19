Galatasaray’a müjdeli haber: AZ Alkmaar’da yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.