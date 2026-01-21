Galatasaray'da Atletico Madrid maçı için tarihi prim

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler arenasında kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid müsabakasına kilitlenirken; yönetimden oyuncuları ateşleyecek tarihi bir hamle geldi. 9 puanla 18. sırada yer alan ve ilk 24 yolunda hata yapmak istemeyen Cimbom’da, yönetim kurulu galibiyet primini üst seviyeye çıkardı.

1 /6 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

2 /6 Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.

3 /6 Öte yandan Galatasaray, Atletico Madrid ile karşılaşacağı müsabaka öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

4 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında alınan galibiyetlere UEFA tarafından 2.1 milyon Euro ödül veriliyor.

5 /6 Bu paranın yarısını prim olarak takıma dağıtan yönetim, Atletico Madrid'i yenerlerse oyuncularını ödüllendirilecek.