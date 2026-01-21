Galatasaray'da Atletico Madrid maçı için tarihi prim

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, devler arenasında kaderini belirleyecek olan Atletico Madrid müsabakasına kilitlenirken; yönetimden oyuncuları ateşleyecek tarihi bir hamle geldi. 9 puanla 18. sırada yer alan ve ilk 24 yolunda hata yapmak istemeyen Cimbom’da, yönetim kurulu galibiyet primini üst seviyeye çıkardı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Son olarak Fransa'nın Monaco takımına deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.
Öte yandan Galatasaray, Atletico Madrid ile karşılaşacağı müsabaka öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında alınan galibiyetlere UEFA tarafından 2.1 milyon Euro ödül veriliyor.
Bu paranın yarısını prim olarak takıma dağıtan yönetim, Atletico Madrid'i yenerlerse oyuncularını ödüllendirilecek.
Sabah'ın haberine göre, ilk 24'ü garantilemesi halinde sarı-kırmızılı ekibe 2 milyon Euro prim verilecek.