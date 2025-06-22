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Galatasaray’da ayrılık depremi: Al-Shabab ile anlaştı, taraftarlardan yönetime isyan!

Galatasaray’da ayrılık depremi: Al-Shabab ile anlaştı, taraftarlardan yönetime isyan!

08:4822/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray’da yıldız futbolcunun Al-Shabab’a olası transferi, kulübü ikiye böldü. Suudi ekibi, başarılı orta saha için 10,5 milyon euro’luk resmi bir teklif sundu ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaştı. Taraftarlar ise yaşanan gelişme sonrası yönetime isyan etti.

Devre arasında geldiği Galatasaray'a önemli katkı veren ve şampiyonlukta pay sahibi olan Mario Lemina için sürpriz ayrılık ihtimali doğmuştu.


Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, cazip teklif sunduğu Mario Lemina ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.


Milliyet'in haberine göre Galatasaray, 10 milyon euro bonservis karşılığında Mario Lemina'nın gönderilmesine sıcak bakıyor.


Öte yandan Galatasaray yönetiminin bu kararı sarı-kırmızılı taraftarları rahatsız etti.


Galatasaraylılar, sosyal medyada başlattığı kampanya ile Lemina'nın ayrılığına kesinlikle karşı olduğunu ifade etti.

Galatasaray yönetimi taraftarların tepkisine karşın- ayrılığa sıcak bakan Mario Lemina'nın kararına saygı duyacak.


Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Mario Lemina'nın Al-Shabab'tan aldığı teklifin senelik 6 milyon euro olduğu ifade ediliyor.


Bu arada haberde, Lemina'nın ayrılığı durumunda Galatasaray'ın Rodrigo De Paul'u düşündüğü aktarıldı.


#Galatasaray
#Al-Shabab
#Mario Lemina
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