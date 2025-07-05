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Galatasaray'da bir ayrılık daha: Büyük umutlarla transfer edilmişti

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Büyük umutlarla transfer edilmişti

10:515/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu için teşekkür mesajı paylaştı.

Sparta Prag, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı Mathias Ross'un satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Eylül 2022'de Danimarka ekibi Aalborg'dan 1 milyon 750 bin Euro'ya kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Ross. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı takımda forma şansı bulmakta zorlanan Mathias Ross, NEC Nijmegen ve Sparta Prag'a kiralanmıştı.

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