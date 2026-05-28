Galatasaray’da bütün planlar değişti: Tek hedef 40 milyon euroya o futbolcunun transferi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda transfer planlamasında bir değişiklik olduğu ve bütün hedefin şu an için tek bir oyuncu olduğu ifade edildi.
Galatasaray’da Bernardo Silva, sarı kırmızılı takımın öncelikli hedeflerinden birisiydi. Fakat 3 yıl için 50 milyon euro talep etmesi, Galatasaray’ı farklı oyunculara itti.
Sabah’ın haberine göre; Galatasaray, Silva’dan 11 yaş küçük olan Can Uzun için devreye girdi.
Sarı kırmızlı takım Can’ı listenin başına yazarken, Frankfurt’un 40 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.
Galatasaray’ın bu transfer için şartları zorlayacağı kaydedildi.