Galatasaray'da büyük iddia: Okan Buruk takımı ona teslim edebilir!

Galatasaray'da Süper Kupa'nın kaybedilmesi ve ligdeki Gaziantep FK maçında puan bırakılmasının ardından camiada ciddi eleştiriler var. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerine tepki gösterilirken kamuoyunda sarı kırmızılıların futbol takımına dair büyük bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında Okan Buruk geliyor. Buruk'un tercihleri sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Sezon başında kurulan kadronun derinliğinin yeterli düzeyde olmadığını düşünen taraftarlar, sakatlıklardan dolayı bir türlü sahalara geri dönemeyen Singo'ya 30 milyon Euro ödenmiş olmasını sorguluyor.
Galatasaray'ın kongre üyelerinden biri olan ve futbol kamuoyunda sarı kırmızılı kulüple ilgili yorumlarıyla bilinen Levent Tüzemen geçtiğimiz günlerde başarılı teknik adamla ilgili çarpıcı yorumlarda bulunmuştu.
Tüzemen, “Dursun Özbek'in arkasından iş çevirmeye kalkmayın, işinize bakın! Dursun Özbek, sizden daha fazla üzülüyor. Okan Buruk da ayağını denk alsın!” ifadeleriyle gündem olmuştu.
Galatasaray'da tüm bunlar yaşanırken dev bir iddia ortaya atıldı. Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'da Okan Buruk'un görevi Fatih Terim'e bırakması gerektiğini belirtti.
Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımda şunları söyledi;
"İşte olması gereken dostluk dolu devir-teslimin fotoğrafı. Okan Buruk, ruh sağlığının kötü olması sebebiyle, bu sömestr bir mola verecek. 1 Haziran’a kadar Fatih Terim tam yetkiyle Galatasaray'ın patronu olacak. 2026-27 sezonunda kimin devam edeceğine Haziran 2026’da karar verilecek."
Teknik direktör Fatih Terim, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında görev yapmıştı.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki süreci takip ettiği ve sarı kırmızılılardan gelecek teklife her zamanki gibi sıcak bakabileceği aktarılıyor.
Okan Buruk'un Galatasaray'daki sürecinde en büyük destekçilerinden biri olan Fatih Terim'in İstanbul'da olduğu da gelen bilgiler arasında.
Fatih Terim, Galatasaray'da en çok kupa kazanan teknik direktör konumunda. Sarı Kırmızılıların yaşayan efsanesi olarak görülen Terim için zaman zaman sosyal medyadan 'geri dön' paylaşımları yapılıyor.