Galatasaray'da büyük iddia: Okan Buruk takımı ona teslim edebilir!

Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında Okan Buruk geliyor. Buruk'un tercihleri sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Sezon başında kurulan kadronun derinliğinin yeterli düzeyde olmadığını düşünen taraftarlar, sakatlıklardan dolayı bir türlü sahalara geri dönemeyen Singo'ya 30 milyon Euro ödenmiş olmasını sorguluyor.