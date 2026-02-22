Galatasaray'da büyük kriz: Gazeteci canlı yayında açıkladı

Gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'a yenildiği maçın ardından sarı-kırmızılıların mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüpte ödemelerin aksadığını belirten Yürekli, Şampiyonlar Ligi dışında kalınması halinde kadronun dağılabileceğini savundu.
Süper Lig’in 23. haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
55 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın ardından TV100 yayınında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, kulübün mali durumuna ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı.
Yürekli, ligde alınan sonuçların ekonomik tabloyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Hocan da maç seçmeyecek. Juventus maçı ne kadar değerliyse Konya deplasmanı da o kadar değerli. Ligi kaybedersen Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Bugün bile maaşları ödemekte zorlanıyorsun, ödenmeme durumu 3. ayına yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
Yürekli ayrıca, Avrupa gelirlerinden mahrum kalınması durumunda kulübün finansal açıdan daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğini öne sürerek, bu senaryoda kadronun dağılabileceğini dile getirdi.