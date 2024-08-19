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Spor

Galatasaray'da Köhn gidiyor yerine o geliyor: 10 milyon euro gözden çıkarıldı

18:20 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:34 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Derrick Köhn'ün ayrılığı yakın. Galatasaray sol bek bölgesi için 10 milyon euroyu gözden çıkarırken yapılan ilk teklif reddedildi. İşte detaylar...

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Transfer döneminin kapanmasına az bir süre Galatasaray'da eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmeler devam ediyor.

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Deneyimli çalıştırıcı sol bek Derrick Köhn'ün performansından memnun değil.


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Yönetim, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Sarı-kırmızılılar o mevkiye Belçikalı sol bek oyuncusunu emanet etmek istiyor.

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Galatasaray, Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için resmi teklif yaptı.


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De Cuyper için yapılan 10 milyon euroluk teklif reddedildi.


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Club Brugge, Galatasaray'dan teklifin revize edilmesini istedi.


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İlerleyen günlerde transferden yetkili yöneticiler De Cuyper'de mutlu sona ulaşmak için bir kez daha görüşme gerçekleştirecek.

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23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 55 maça çıkarken 5 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.


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Maxim De Cuyper'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

#Galatasaray
#Maxim de Cuyper
#Transfer
37 dakika önce
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