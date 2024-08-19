Galatasaray'da Köhn gidiyor yerine o geliyor: 10 milyon euro gözden çıkarıldı

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Derrick Köhn'ün ayrılığı yakın. Galatasaray sol bek bölgesi için 10 milyon euroyu gözden çıkarırken yapılan ilk teklif reddedildi. İşte detaylar...
Transfer döneminin kapanmasına az bir süre Galatasaray'da eksik bölgeler için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmeler devam ediyor.
Deneyimli çalıştırıcı sol bek Derrick Köhn'ün performansından memnun değil.
Yönetim, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar o mevkiye Belçikalı sol bek oyuncusunu emanet etmek istiyor.
Galatasaray, Club Brugge forması giyen Maxim de Cuyper için resmi teklif yaptı.
De Cuyper için yapılan 10 milyon euroluk teklif reddedildi.
Club Brugge, Galatasaray'dan teklifin revize edilmesini istedi.
İlerleyen günlerde transferden yetkili yöneticiler De Cuyper'de mutlu sona ulaşmak için bir kez daha görüşme gerçekleştirecek.
23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 55 maça çıkarken 5 gol atıp 15 asistlik performans sergiledi.
Maxim De Cuyper'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.