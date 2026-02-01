Galatasaray’da Mauro Icardi krizi: Karar verildi

Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda Icardi ile ilgili karar verildi.

1 /5 Galatasaray’da sezon sonu Mauro Icardi’nin sözleşmesi sona eriyor ve henüz geleceği de belli olmadı.

2 /5 Sabah’ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı yönetim, Icardi ile ilgili harekete geçti.

3 /5 İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından sonuç çıkmadı.

4 /5 Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği ifade edildi.