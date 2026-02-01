Galatasaray’da Mauro Icardi krizi: Karar verildi

Galatasaray’da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda Icardi ile ilgili karar verildi.
Galatasaray’da sezon sonu Mauro Icardi’nin sözleşmesi sona eriyor ve henüz geleceği de belli olmadı.
Sabah’ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı yönetim, Icardi ile ilgili harekete geçti.
İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından sonuç çıkmadı.
Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği ifade edildi.
Arjantinli yıldızın az süre aldığı için mutsuz olduğu kaydedildi.