Galatasaray'da Okan Buruk beğenmemişti: Performansıyla İtalya'yı salladı

Galatasaray'da 6 ay kiralık olarak forma giyen fakat teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmeyen Angelino, Roma'da adından sıkça söz ettiriyor. Angelino yaptığı açıklamayla adeta Galatasaray'a gönderme yaptı.
Roma forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Angelino, kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.
Galatasaray'da 6 ay kiralık olarak forma giydikten sonra Roma'ya transfer olan Angelino, verdiği röportajda adeta sarı kırmızılı takıma göndermelerde bulundu. Angelino'nun açıklamaları şu şekilde:
"Performansımın artması sadece benimle ilgili değil, takımla ilgili. Artık bana daha uygun bir pozisyonda oynuyorum."
"Takım arkadaşlarım ve geldiğinden bu yana beni en iyi şekilde kullanan Claudio Ranieri'nin performansımdaki etkisi çok fazla."
"Onun güveni ve takımın performansı fark yaratıyor. Roma'da gerçekten çok mutluyum, kariyerimin en iyi dönemindeyim ve bu şekilde devam etmek istiyorum."
"Burada gerçekten iyi hissediyorum ve uzun süre kalmak istiyorum."
Angelino bu sezon toplamda 42 maçta süre aldı ve 4 gol ile 6 asist kaydetti.