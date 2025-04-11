Süper Lig'de lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanına dört kritik oyuncusu sarı kart sınırında çıkmaya hazırlanıyor. 4 önemli isim bu maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, bu riskli maçta hem galibiyet hem de kadro istikrarını korumayı hedefliyor. Peki, Galatasaray’da Samsunspor maçında sarı kart sınırında kimler var? İşte detaylar.

1 /10 Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.

2 /10 Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.



3 /10 Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Samsunspor, bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yedi (toplam 21).



4 /10 Samsunspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste dört galibiyet aldığı tek seriyi Ekim 1996-Eylül 1999 arasında Fatih Terim yönetiminde yakaladı.

5 /10 Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.



6 /10 İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.



7 /10 Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bola, Bennasser ve Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.



8 /10 Galatasaray cephesinde Kaan Ayhan, Jelert, Kerem Demirbay ve Icardi'nin sakatlıkları bulunurken Frankowski'nin kırmızı kart cezası bulunuyor.



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GALATASARAY’DA SAMSUNSPOR MAÇINDA SARI KART SINIRINDA KİMLER VAR? Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



