Süper Lig'de lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanına dört kritik oyuncusu sarı kart sınırında çıkmaya hazırlanıyor. 4 önemli isim bu maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, bu riskli maçta hem galibiyet hem de kadro istikrarını korumayı hedefliyor. Peki, Galatasaray’da Samsunspor maçında sarı kart sınırında kimler var? İşte detaylar.
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.
Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Samsunspor, bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yedi (toplam 21).
Samsunspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste dört galibiyet aldığı tek seriyi Ekim 1996-Eylül 1999 arasında Fatih Terim yönetiminde yakaladı.
Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bola, Bennasser ve Celil Yüksel maçta forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Galatasaray cephesinde Kaan Ayhan, Jelert, Kerem Demirbay ve Icardi'nin sakatlıkları bulunurken Frankowski'nin kırmızı kart cezası bulunuyor.
GALATASARAY’DA SAMSUNSPOR MAÇINDA SARI KART SINIRINDA KİMLER VAR?
Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.