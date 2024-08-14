Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Herkes Kerem ve Zaha'yı beklerken...

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 2 maçta da sahada yer aldı. Okan Buruk, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna 147 dakikada forma şansı verdi. Hakim Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.











