Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Herkes Kerem ve Zaha'yı beklerken...

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlere Hakim Ziyech de eklendi. Faslı yıldızın menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle flaş bir görüşme yaptı. İşte ayrıntılar...
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili kararın netlik kazandığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Faslı yıldıza talipler olduğu belirtildi.
Hakim Ziyech'in menajerinin, Galatasaray kurmayları ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'in menajerinden sürpriz bir hamle geldi.
Hakim Ziyech'n menajerinin, Galatasaray yönetimiyle görüştüğü belirtildi. Faslı futbolcunun menajerinin görüşmede, "Körfez ülkelerinden Ziyech'e talep var. İsterseniz teklif getirebilirim" dediği kaydedildi.
Galatasaray'da 31 yaşındaki futbolcunun geleceği konusundaki kararın netleştiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, Faslı futbolcunun yüksek maaşından kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Galatasaray'ın Hakim Ziyech için gelecek teklifleri değerlendireceği vurgulandı.
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 2 maçta da sahada yer aldı. Okan Buruk, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna 147 dakikada forma şansı verdi. Hakim Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
Reaal Dronten altyapısında yetişen Hakim Ziyech daha sonra Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea'de oynadı. Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nda 62 karşılaşmada süre aldı ve 23 gol sevinci yaşadı.