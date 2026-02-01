Galatasaray'da üçüncü imza! Bir transfer daha bitti ancak...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir ismi daha renklerine bağladı ancak resmi açıklama için sezon sonu bekleniyor.

1 /5 Ocak ayında Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı transfer eden Galatasaray, 3. imzasını attırdı. Sarı-kırmızılılar, genç kanat oyuncusuyla sözleşme yaptı.

2 /5 Sabah'a göre Galatasaray, Can Armando Güner ile sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşmenin yeni sezonla birlikte devreye gireceği ifade edildi.

3 /5 Öte yandan Galatasaray, transferin ocak ayında gerçekleşmesi adına Mönchengladbach'la görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin 500 bin euroluk talebini indirmeye çalışıyor.

4 /5 Galatasaray, Mönchengladbach'ın 350 bin euroya inmesi halinde transferi ocak ayında gerçekleştirecek.