Galatasaray'da yüzyılın transfer operasyonu! Dursun Özbek o yıldız için Real Madrid'e servet ödeyecek

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da yeni sezonda mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını yerinden oynatacak asrın operasyonu için düğmeye bastı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, dünya futbolunun merkezine bomba gibi düşecek bir hamle yaparak İspanyol devi Real Madrid'in kapısını çaldı. İşte detaylar.

1 /6 Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için de devrede.



2 /6 Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Eduardo Camavinga için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

3 /6 Sarı-kırmızılıların futbolcuya da 8-10 milyon euro bandında bir teklif sunacağı iddia edildi.



4 /6 Camavinga ile ilgili son kararı Real Madrid'in vereceği ve futbolcunun yol haritasını buna göre çizeceği vurgulandı.



5 /6 Piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga'nın Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi var.

