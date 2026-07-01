Galatasaray'dan 3. Lig'e: "Sıra dışı yetenek" diyerek transferi duyurdular

Transferinin ardından konuşan Gökdeniz Gürpüz ise yeni takımını bilinçli olarak tercih ettiğini söyledi.





20 yaşındaki futbolcu, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde tercih ettim. Kulübün ortaya koyduğu proje ve bu proje içerisindeki rolüm beni ikna etti. Artık sahaya çıkıp kalitemi göstermek ve takımıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.