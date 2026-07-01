Galatasaray'dan 3. Lig'e: "Sıra dışı yetenek" diyerek transferi duyurdular

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren genç oyuncunun transfer tercihi şaşırttı. 20 yaşındaki orta saha, Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken'e transfer oldu.
Galatasaray'dan ayrılan genç futbolcu Gökdeniz Gürpüz, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Saarbrücken'e transfer oldu.
Alman kulübü, Gökdeniz Gürpüz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Üç sezon önce Borussia Dortmund altyapısından Galatasaray'a transfer olan Gökdeniz için yapılan tanıtımda "Sıra dışı bir yetenek" ifadeleri kullanıldı.
FC Saarbrücken Sportif Direktörü Markus Thiele de genç oyuncuyla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Thiele, "Gökdeniz, oyun zekâsı çok yüksek bir 10 numara. Dar alanlarda çözüm üretebilen, hücum gücümüzü artıracak bir oyuncu. Özellikle rakiplerin savunmaya çekildiği maçlarda bu özelliklerine ihtiyacımız olacak" dedi.
Transferinin ardından konuşan Gökdeniz Gürpüz ise yeni takımını bilinçli olarak tercih ettiğini söyledi.
20 yaşındaki futbolcu, "Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde tercih ettim. Kulübün ortaya koyduğu proje ve bu proje içerisindeki rolüm beni ikna etti. Artık sahaya çıkıp kalitemi göstermek ve takımıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.