Galatasaray'dan ayrılacak mı? Wilfried Zaha kararını verdi

Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, geleceği ile ilgili kararını verdi.
Sarı-kırmızılı takımda uzun bir süre teknik kadro tarafından ilk 11'de değerlendirilen Fildişi Sahilli oyuncu, ligin ikinci yarısında as kadrodan çıkartıldığı zaman takımdan ayrılmayı düşünüyordu.
Zaha ile uzun zamandır Premier Lig ekiplerinden West Ham United ilgileniyordu.
Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşayan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.
West Ham United ile görüşmeleri sonlandıran Zaha, Galatasaray'daki geleceğine odaklandı.
OKAN BURUK MEMNUN
Teknik direktör Okan Buruk da Zaha'nın gelecek sezon takımda kalmasına sıcak bakıyor. Sosyal medyadan taraftarlara olumlu mesajlar vermeye başlayan tecrübeli futbolcunun 3 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak sezon açılışına katılması bekleniyor.
Galatasaray, 9-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Linz kentinde kampa girecek.
Bu arada Galatasaray Kulübü, 6 Temmuz'da olağanüstü genel kurul yapılacak.
Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden gayrimenkul projeleri ve genel taşınmazlarla ilgili 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki isteyecek.