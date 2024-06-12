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Spor

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Wilfried Zaha kararını verdi

Umut Yılmaz
09:36 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, geleceği ile ilgili kararını verdi.

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Sarı-kırmızılı takımda uzun bir süre teknik kadro tarafından ilk 11'de değerlendirilen Fildişi Sahilli oyuncu, ligin ikinci yarısında as kadrodan çıkartıldığı zaman takımdan ayrılmayı düşünüyordu.

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Zaha ile uzun zamandır Premier Lig ekiplerinden West Ham United ilgileniyordu.

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Galatasaray ile ilk şampiyonluğunu yaşayan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.

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West Ham United ile görüşmeleri sonlandıran Zaha, Galatasaray'daki geleceğine odaklandı.

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OKAN BURUK MEMNUN


Teknik direktör Okan Buruk da Zaha'nın gelecek sezon takımda kalmasına sıcak bakıyor. Sosyal medyadan taraftarlara olumlu mesajlar vermeye başlayan tecrübeli futbolcunun 3 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak sezon açılışına katılması bekleniyor.

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Galatasaray, 9-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Linz kentinde kampa girecek.


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Bu arada Galatasaray Kulübü, 6 Temmuz'da olağanüstü genel kurul yapılacak.

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Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden gayrimenkul projeleri ve genel taşınmazlarla ilgili 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki isteyecek.

#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#Transfer
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