Galatasaray'dan ayrılalı 1 yıl olmadı! Kariyeri bitme noktasında

Galatasaray'a büyük umutlarla gelip umduğunu bulamayan ve taraftara hayal kırıklığı yaşatan yıldız futbolcunun, kariyerinin sonuna geldiği ifade edildi.
Galatasaray'ın 2023 yılında kiraladığı ve Temmuz 2024'te bonservisini aldığı Hakim Ziyech, sarı kırmızılı forma ile beklenen performansı verememişti.
Faslı oyuncu, Süper Lig ekibindeki sözleşmesinin feshinin ardından Katar ekibi Al-Duhail'e imza atmış ve buradaki yarım sezonluk macerasının ardından kulüpsüz kalmıştı.
Yeni adresini Romanya olarak belirleyen 32 yaşındaki oyuncunun CFR Cluj'a transferi sağlık kontrollerinin ardından iptal edildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yapılan tetkiklerin ardından kronik diz sakatlığı tespit edilen Ziyech'in bir sezonu tamamlayabilecek kadar stabil bir oyuncu olmadığı not düşüldü.
Bu gelişme özellikle dış basında geniş yer tutarken Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde büyük bir Avrupa veya Suudi kulübünün ona ilgi göstermesini beklediği aktarıldı.
Öte yandan kariyerinin sonuna gelmiş olabileceği ifadeleri dikkat çekti.