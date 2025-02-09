Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ama 30. dakikasında Adana Demirspor'un karşılaşmadan çekildiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadelenin 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'den de bir açıklama geldi.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi.
Öztürk şu ifadeleri kullandı:
"Bazıları herhalde bekliyormuş, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken tweetler atıldı. Demek ki bir bildikleri varmış."
"Hiçbir algı Galatasaray'ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor'un başkanı, ne de ikinci başkanı Metin Bey açıklama yapmadan suyun öbür tarafından tweetler görmeye başladık. Demek ki bir planları, bir hazırlıkları vardı."
"Evet, kıskanılıyoruz. İki senedir şampiyon oluyoruz, üçüncü sene şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Perişanlar, çaresizler... "
"Kabul ediyorum, bu da onların kusuru. Doğru düzgün bir yönetim seçselerdi ve doğru düzgün yönetiliyor olsalardı bu durumda kalmazlardı."
"Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor, Galatasaray ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Her haksız penaltıdan sonra takım çekilecekse, dördüncü haftadan sonra lig biter."
"Fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız."
"Suyun öbür tarafındaki rakibimizin yedinci sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR Türk müydü?"
"Ne olursa olsun, her koşulda, adaletsizliğin olduğu ortamlarda bile Galatasaray'a yetişemiyorlar. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın daha da kuvvetlenmiş olması onları endişelendiriyor. Onlar adına üzülüyorum."
"Kaos içindeyiz, hepimiz üzgünüz. Belli ki sabaha kadar da uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden de görüyoruz. Onları kendi komedileriyle baş başa bırakıyoruz"