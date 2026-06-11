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Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde

11:4711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli golcü Mauro Icardi için sarı-kırmızılı kulüp sözleşmesine iki özel madde koydurma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Yönetimin kendisine yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli santrfora önerilen mukavelede özel maddeleri olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Icardi'ye sunulan sözleşmede "Antrenman ve kamplara belirtilen tarihlerde katılması gerekir" ve "Sakatlık süreci yaşarsa kesinlikle İstanbul'da tedavi olmalı" şeklinde maddeler olduğu öğrenildi.

Sezonun bitmesinin ardında Maldivler'e tatile giden 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı yönetime vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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