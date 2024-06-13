Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak transfer hamlesi

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken sarı-kırmızılılar listesine, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız ismi de aldı.
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe yeniden karşı karşıya.
Ezeli rakipler arasında yeni sezon öncesinde ilk büyük transfer savaşının fitili ateşlendi.
Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda.
Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların son hamlesi çok büyük ses getirecek.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti.
Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.
Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı yıldızın transferini ısrarla istemiş ve sarı-lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu.
Ancak; Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir.
Cimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında.
Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'da dünyaya geldi.
Danimarkalı orta saha oyuncusu 11 Ağustos 2020'de 16,6 milyon Euro bonservis bedeli ile Southampton'dan Tottenham'a transfer oldu.
Hojbjerg daha öncesinde ise Bayern Münih, FC Schalke 04, FC Ausburg gibi ekiplerde forma giydi.
Tottenham oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg 2023-24 sezonunda Tottenham için toplamda 39 maçta ter döktü.
Danimarkalı futbolcu sahada olduğu bin 480 dakikada 4 sarı kart gördü ve herhangi bir gol veya asist kaydetmedi.