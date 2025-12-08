Galatasaray'dan resmi açıklama geldi: Yıldız oyuncu Monaco maçında forma giyemeyecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde yıldız oyuncuların forma giyemeyeceği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00’te II Louis Stadyumu’nda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak.
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu. İnce şu ifadeleri kullandı:
"Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını söyleyebilirim. Diğerleri için değerlendirme yapacağız ve kimin ne kadar süre alacağına bakacağız."