Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Yıldız ismin kardeşini de alıyor

Mertcan Ayhan ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil; Avrupa'nın büyük liglerinden önemli kulüpler de genç yıldıza talip. İtalyan devi Roma'nın yanı sıra, geçen yaz döneminde de transferi için yoğun çaba sarf eden Freiburg'un da Mertcan Ayhan’ı kadrosuna katmak için devrede olduğu İtalyan gazeteci Rudy Galetti tarafından aktarıldı. Schalke Kulübü, yoğun ilgiye rağmen geçen yaz transferine izin vermemişti ancak mevcut durumda kulübün tavrının değiştiği görülüyor.