Galatasaray'dan transferde sürpriz hamle! Yıldız ismin kardeşini de alıyor

12:4425/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'ın radarında, milli takımın geleceği olarak gösterilen ve aynı zamanda sarı-kırmızılı futbolcunun da kardeşi olan Mertcan Ayhan yer alıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, transferde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri, Almanya'da Schalke forması giyen Mertcan Ayhan oldu.

Mertcan Ayhan ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil; Avrupa'nın büyük liglerinden önemli kulüpler de genç yıldıza talip. İtalyan devi Roma'nın yanı sıra, geçen yaz döneminde de transferi için yoğun çaba sarf eden Freiburg'un da Mertcan Ayhan’ı kadrosuna katmak için devrede olduğu İtalyan gazeteci Rudy Galetti tarafından aktarıldı. Schalke Kulübü, yoğun ilgiye rağmen geçen yaz transferine izin vermemişti ancak mevcut durumda kulübün tavrının değiştiği görülüyor.

Almanya'da Schalke ile 2028 yazına kadar geçerli sözleşmesi bulunan ve bu sözleşmesinde ek olarak bir yıllık opsiyonu da yer alan Mertcan Ayhan için kulübü yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Alman ekibinin, genç stoper için 8 milyon Euro ve bu miktarın üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı bilgisi paylaşıldı. Bu yüksek bonservis bedeli, Mertcan'ın Avrupa piyasasındaki değerinin ve sahip olduğu büyük potansiyelin bir kanıtı olarak yorumlanıyor. Milli futbolcu, alt yaş kategorilerinde toplam 26 kez Ay-Yıldızlı forma giyerek uluslararası tecrübesini pekiştirmişti.

#Galatasaray
#Mertcan Ayhan
#Kaan Ayhan
