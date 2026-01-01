Yeni Şafak
Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı: Bonservis ücreti belli oldu

1/01/2026, Perşembe
Galatasaray yönetimi, dünya futbolunun en çok konuşulan golcülerinden Victor Osimhen'in bonservis ücretini belirledi.

Galatasaray, Victor Osimhen konusunda transfer piyasasına güçlü bir mesaj verdi.

Kulüp kaynaklarına göre Galatasaray, Osimhen’i kadroda tutmak önceliğiyle hareket ederken, olası bir ayrılığın ancak belirlenen rakamın karşılanması halinde gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Bu tutum, oyuncuya yönelik Avrupa ilgisini de yakından ilgilendiriyor.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini 150 milyon euro olarak belirledi.

Performansıyla hem Süper Lig’de hem de uluslararası arenada öne çıkan Osimhen’in, birçok üst düzey kulübün transfer listesinde yer aldığı biliniyor.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Süper Lig
