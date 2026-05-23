Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Icardi'den flaş istek

Galatasaray'ın sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu Arjantinli yıldız Mauro Icardi, başkan Dursun Özbek'e flaş bir talepte bulundu.
Galatasaray’da üst üste 4 yıl şampiyonluk yaşayan kaptan Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübün yeni sözleşme teklifine "Konu para değil sahada olmak" diyerek bu adımı şimdilik cevapsız bıraktı.
"Icardi’yi gönderen başkan olmam" sözleriyle Icardi’nin kalmasını istediğini ifade eden Dursun Özbek, Arjantinli yıldız ve menajeri Elio Pino ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamadı.
Bu süreci tamamen kendisi yöneten Özbek, bonuslarla yıllık 5 milyon avrodan Icardi’ye 1+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulundu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Icardi, bu teklife çekimser yaklaştı. Yıldız golcünün Galatasaray ile yola devam etme konusunda önem verdiği noktanın maddi şartlar olmadığı ifade edildi.
Arjantinli yıldızın Galatasaray’ın ana planında yer almak istediği ve takım içinde yine on birde oynayacağı bir sistemde kalmaya 'evet' diyeceği öğrenildi.
Başkan Özbek "Kimse Galatasaray’dan oynama garantisi isteyemez" diyerek rengini belli etmişti. Okan Buruk da Icardi konusunda ısrarcı değil. Yaşanan gelişmeler muhtemel bir ayrılığa işaret ediyor.