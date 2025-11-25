Galatasaray'ın izlediği futbolcu bu akşam Galatasaray'a rakip olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Belçika ekibi Union SG ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılarla ilgili bu kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.
Galatasaray scout ekibinin uzun süredir Union SG takımından Promise David'i izlediği ve transfer raporlandırması yaptığı aktarıldı.
Union SG'nin en golcü oyuncularından piri olan Promise David, Galatasaray gözlemcilerinin uzun süredir hedefinde. Sarı Kırmızılıların 1.95 boyundaki oyuncuyla sezon başından bu yana ilgilendiği ifade ediliyor.
1.95 boyuyla ve gücüyle Belçika Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Promise David, Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde rakip olacak.
Bu sezon ligde 6 gol atan Nijerya asıllı Kanadalı golcü takımın hücumdaki en etkili ismi konumunda.
Union SG'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan David, 41 maçta 24 gol atmış 5 de asist yapma başarısı göstermişti.
Promise David'in adının yaz döneminde gündeme geldiği ve Galatasaray scout ekibinin teknik heyete oyuncu ile ilgili raporlandırma yaptığı aktarıldı. 24 yaşındaki golcünün o dönem Osimhen transferinin gerçekleşmeme ihtimaline göre değerlendirildiği ifade edildi.
Promise David'in piyasa değeri 13 milyon Euro. Golcü oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.